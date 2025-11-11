DAX23.960 +1,7%Est505.664 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,62 -0,4%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.996 -0,7%Euro1,1551 -0,1%Öl63,81 -0,4%Gold4.131 +0,4%
K+S engt Prognose ein - Free Cashflow nach neun Monaten unter Vorjahr

11.11.25 07:09 Uhr
DOW JONES--K+S hat im abgelaufenen Quartal dank höherer Düngemittelpreise geringere Absatzmengen im Zuge turnusmäßiger Instandhaltungsmaßnahmen mehr als ausgeglichen. Der Umsatz stieg leicht, der operative Gewinn sogar erheblich, wie das Unternehmen bei Vorstellung der Zwischenbilanz in Kassel mitteilte. Die Spanne der EBITDA-Prognose für 2025 grenzte der Salz- und Düngemittelhersteller ein, veränderte ihren Mittelpunkt aber nicht.

K+S wies für das dritte Quartal ein EBITDA von 111 Millionen Euro aus, nach 66 Millionen im Jahr zuvor. Der Abbau von Lagerbeständen fiel deutlich geringer aus als im Vorjahr. Analysten hatten im Schnitt nur mit 105 Millionen Euro gerechnet.

Der Umsatz kletterte auf 979 von 866 Millionen Euro. Netto stand ein bereinigter Gewinn von 18 Millionen Euro zu Buche, nachdem hier im Vorjahr ein Verlust von 44 Millionen Euro angefallen war. Der durchschnittliche Düngemittelpreis lag bei 336 Euro pro Tonne und damit gut 8 Prozent über dem Vorjahresniveau.

"Nach Abschluss dieses Quartals können wir den Mittelwert der Jahresprognose mit einer präzisierten EBITDA-Spanne zwischen 570 und 630 Millionen Euro bestätigen", sagt K+S-Vorstandschef Christian H. Meyer. Bislang war die Zielspanne mit 560 bis 640 Millionen Euro breiter gewesen. Analysten kalkulierten zuletzt mit einem Jahres-EBITDA von 610 Millionen Euro.

K+S hat entschieden, für einen besseren Produktmix im Agrargeschäft die Erzeugung etwas zurückzufahren: Der Jahresabsatz ohne Handelsware wird deshalb mit rund 7,4 Millionen Tonnen etwas niedriger ausfallen als die bislang prognostizierten 7,5 bis 7,7 Millionen Tonnen.

Den Free Cashflow plant K+S weiter leicht positiv. Nach neun Monaten beliefen sich die für die Dividendenbemessung wichtigen Mittelzuflüsse auf 62 (Vorjahr: 111) Millionen Euro. Im vierten Quartal wird üblicherweise verstärkt investiert.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/brb

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2025 01:09 ET (06:09 GMT)

DatumRatingAnalyst

DatumRatingAnalyst
08:01K+S UnderperformJefferies & Company Inc.
14.10.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025K+S SellDeutsche Bank AG
19.09.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
10.09.2025K+S BuyWarburg Research
12.08.2025K+S BuyWarburg Research
15.07.2025K+S BuyWarburg Research
26.06.2025K+S BuyWarburg Research
17.06.2025K+S BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.10.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025K+S HaltenDZ BANK
12.08.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025K+S HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08:01K+S UnderperformJefferies & Company Inc.
14.10.2025K+S SellDeutsche Bank AG
15.09.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.08.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2025K+S SellUBS AG

