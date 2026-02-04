Klinische Studie

Novartis hat mit seinem Medikament Vanrafia einen klinischen Studienerfolg erzielt.

Vanrafia verlangsamte den Rückgang der Nierenfunktion bei Erwachsenen mit der fortschreitenden Autoimmun-Nierenerkrankung IgA-Nephropathie (IgAN), wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte. IgAN führt dazu, dass sich die kleinen Filter in den Nieren, die Nierenkörperchen, entzünden und vermehrt Eiweiß im Urin auftritt, was als Proteinurie bekannt ist. Phase-3-Studien mit dem Medikament hätten eine Verbesserung der Filtrationsraten gezeigt, so Novartis.

Wer­bung Wer­bung

Vanrafia erhielt im Jahr 2025 in den USA und China eine beschleunigte Zulassung zur Behandlung von Proteinurie bei Erwachsenen mit IgAN. Der Konzern gab bekannt, dass er nun plant, das Medikament im Jahr 2026 für eine klassische Zulassung einzureichen.

In der Schweiz verliert die Novartis-Aktie am Freitag zeitweise moderate 0,03 Prozent auf 123,80 CHF:

DOW JONES