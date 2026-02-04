DAX24.845 ±-0,0%Est506.006 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5500 +1,5%Nas22.597 -2,0%Bitcoin56.162 +0,7%Euro1,1863 -0,1%Öl67,62 +0,1%Gold4.982 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Gerresheimer A0LD6E Allianz 840400 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX tiefer -- Asiens Börsen schließen rot -- Coinbase-Umsatz unter Erwartungen -- Delivery Hero von Talabat belastet -- Rivian, Applied Materials, Adyen, Apple, AUTO1 im Fokus
Top News
BforBank: 80€ geschenkt + 1 Monat gratis! Nur für kurze Zeit BforBank: 80€ geschenkt + 1 Monat gratis! Nur für kurze Zeit
Handle bei finanzen.net ZERO auch am Wochenende - jeden Samstag ab 14 Uhr Handle bei finanzen.net ZERO auch am Wochenende - jeden Samstag ab 14 Uhr
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Klinische Studie

Novartis-Aktie kaum bewegt: Studienerfolg mit Nierenmedikament Vanrafia erzielt

13.02.26 09:27 Uhr
Durchbruch bei Novartis? Vanrafia überzeugt in Phase 3 - Aktie unverändert | finanzen.net

Novartis hat mit seinem Medikament Vanrafia einen klinischen Studienerfolg erzielt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
124,46 CHF 0,66 CHF 0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Vanrafia verlangsamte den Rückgang der Nierenfunktion bei Erwachsenen mit der fortschreitenden Autoimmun-Nierenerkrankung IgA-Nephropathie (IgAN), wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte. IgAN führt dazu, dass sich die kleinen Filter in den Nieren, die Nierenkörperchen, entzünden und vermehrt Eiweiß im Urin auftritt, was als Proteinurie bekannt ist. Phase-3-Studien mit dem Medikament hätten eine Verbesserung der Filtrationsraten gezeigt, so Novartis.

Wer­bung

Vanrafia erhielt im Jahr 2025 in den USA und China eine beschleunigte Zulassung zur Behandlung von Proteinurie bei Erwachsenen mit IgAN. Der Konzern gab bekannt, dass er nun plant, das Medikament im Jahr 2026 für eine klassische Zulassung einzureichen.

In der Schweiz verliert die Novartis-Aktie am Freitag zeitweise moderate 0,03 Prozent auf 123,80 CHF:

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com, Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novartis AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Novartis AG

DatumRatingAnalyst
12.02.2026Novartis BuyDeutsche Bank AG
12.02.2026Novartis OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.02.2026Novartis HaltenDZ BANK
06.02.2026Novartis NeutralUBS AG
05.02.2026Novartis BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.02.2026Novartis BuyDeutsche Bank AG
12.02.2026Novartis OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.02.2026Novartis BuyDeutsche Bank AG
16.01.2026Novartis BuyDeutsche Bank AG
05.01.2026Novartis OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.02.2026Novartis HaltenDZ BANK
06.02.2026Novartis NeutralUBS AG
04.02.2026Novartis NeutralUBS AG
04.02.2026Novartis HoldJefferies & Company Inc.
16.01.2026Novartis NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
04.02.2026Novartis SellGoldman Sachs Group Inc.
21.01.2026Novartis SellGoldman Sachs Group Inc.
21.11.2025Novartis UnderweightBarclays Capital
12.09.2025Novartis SellGoldman Sachs Group Inc.
21.11.2024Novartis UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novartis AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen