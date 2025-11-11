DAX23.962 ±0,0%Est505.691 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,26 -2,9%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.710 -1,0%Euro1,1575 +0,1%Öl64,49 +0,7%Gold4.141 +0,6%
Notierung im Fokus

LANXESS Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von LANXESS

11.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von LANXESS gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die LANXESS-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 16,99 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
17,05 EUR -0,53 EUR -3,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die LANXESS-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 16,99 EUR. Im Tief verlor die LANXESS-Aktie bis auf 16,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 147.080 LANXESS-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (33,93 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die LANXESS-Aktie 99,71 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2025 bei 16,74 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der LANXESS-Aktie 1,47 Prozent sinken.

Für LANXESS-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,097 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die LANXESS-Aktie im Durchschnitt mit 20,07 EUR.

Am 06.11.2025 hat LANXESS in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,89 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,01 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16,27 Prozent auf 1,34 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte LANXESS 1,60 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 19.03.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von LANXESS rechnen Experten am 17.03.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass LANXESS ein EPS in Höhe von 0,447 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

