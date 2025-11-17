DAX23.857 -0,1%Est505.674 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.154 +1,0%Euro1,1598 -0,2%Öl63,94 -0,5%Gold4.079 ±-0,0%
So entwickelt sich LANXESS

LANXESS Aktie News: Anleger schicken LANXESS am Vormittag ins Minus

17.11.25 09:22 Uhr
LANXESS Aktie News: Anleger schicken LANXESS am Vormittag ins Minus

Die Aktie von LANXESS gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die LANXESS-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 17,68 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
17,67 EUR -0,20 EUR -1,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die LANXESS-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 0,8 Prozent auf 17,68 EUR nach. Die LANXESS-Aktie sank bis auf 17,68 EUR. Bei 17,72 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 10.908 LANXESS-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 33,93 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 91,91 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 16,49 EUR ab. Der derzeitige Kurs der LANXESS-Aktie liegt somit 7,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,094 EUR. Im Vorjahr hatte LANXESS 0,100 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 17,94 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte LANXESS am 06.11.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,89 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LANXESS 0,01 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat LANXESS in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,27 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,34 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,60 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 19.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 17.03.2027 wird LANXESS schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass LANXESS einen Gewinn von 0,385 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

LANXESS-Aktie etwas tiefer: Stratmann für weitere Amtszeit als Finanzvorstand bestellt

MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Hot Stocks heute: Trade der Woche - Siemens ist ein KI-Profiteur - Hebel Long Trade

Nachrichten zu LANXESS AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu LANXESS AG

DatumRatingAnalyst
08:51LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.2025LANXESS UnderweightBarclays Capital
11.11.2025LANXESS SellGoldman Sachs Group Inc.
11.11.2025LANXESS HoldJefferies & Company Inc.
10.11.2025LANXESS BuyWarburg Research
