LANXESS Aktie News: Anleger schicken LANXESS am Vormittag ins Minus

Die Aktie von LANXESS gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die LANXESS-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 17,68 EUR ab.
Die LANXESS-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 0,8 Prozent auf 17,68 EUR nach. Die LANXESS-Aktie sank bis auf 17,68 EUR. Bei 17,72 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 10.908 LANXESS-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 33,93 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 91,91 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 16,49 EUR ab. Der derzeitige Kurs der LANXESS-Aktie liegt somit 7,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,094 EUR. Im Vorjahr hatte LANXESS 0,100 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 17,94 EUR an.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte LANXESS am 06.11.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,89 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LANXESS 0,01 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat LANXESS in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,27 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,34 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,60 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Am 19.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 17.03.2027 wird LANXESS schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass LANXESS einen Gewinn von 0,385 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Analysen zu LANXESS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:51
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.2025
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|11.11.2025
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.2025
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|10.11.2025
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|06.11.2025
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|07.10.2025
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|24.09.2025
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|18.08.2025
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|08:51
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.2025
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.2025
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|06.11.2025
|LANXESS Neutral
|UBS AG
|12.11.2025
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|11.11.2025
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.2025
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.2025
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
