LANXESS Aktie News: LANXESS fällt am Mittag
Die Aktie von LANXESS gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der LANXESS-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,8 Prozent auf 17,33 EUR.
Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,8 Prozent auf 17,33 EUR. Die Abwärtsbewegung der LANXESS-Aktie ging bis auf 17,33 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,72 EUR. Der Tagesumsatz der LANXESS-Aktie belief sich zuletzt auf 92.559 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 33,93 EUR. 95,79 Prozent Plus fehlen der LANXESS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 16,49 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die LANXESS-Aktie mit einem Verlust von 4,85 Prozent wieder erreichen.
Nachdem LANXESS seine Aktionäre 2024 mit 0,100 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,094 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 17,94 EUR aus.
Am 06.11.2025 äußerte sich LANXESS zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,89 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LANXESS 0,01 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 1,34 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 16,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,60 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
LANXESS dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 19.03.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 17.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von LANXESS.
Experten gehen davon aus, dass LANXESS im Jahr 2025 0,385 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
