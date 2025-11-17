LANXESS Aktie News: LANXESS am Montagnachmittag im Minusbereich
Die Aktie von LANXESS gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die LANXESS-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 4,8 Prozent auf 16,98 EUR abwärts.
Die LANXESS-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,8 Prozent auf 16,98 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die LANXESS-Aktie bisher bei 16,92 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 17,72 EUR. Der Tagesumsatz der LANXESS-Aktie belief sich zuletzt auf 264.476 Aktien.
Bei 33,93 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 99,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 16,49 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der LANXESS-Aktie ist somit 2,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für LANXESS-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,100 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,094 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 17,94 EUR.
Am 06.11.2025 hat LANXESS in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,89 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LANXESS 0,01 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 1,34 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 16,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LANXESS 1,60 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Die LANXESS-Bilanz für Q4 2025 wird am 19.03.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 17.03.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass LANXESS einen Gewinn von 0,385 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Name
Hebel
KO
Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu LANXESS AG
Analysen zu LANXESS AG
|Datum
Rating
Analyst
|08:51
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.2025
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|11.11.2025
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.2025
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|10.11.2025
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|06.11.2025
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|07.10.2025
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|24.09.2025
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|18.08.2025
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|08:51
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.2025
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.2025
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|06.11.2025
|LANXESS Neutral
|UBS AG
|12.11.2025
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|11.11.2025
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.2025
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.2025
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
