LANXESS Aktie News: LANXESS am Montagnachmittag im Minusbereich

Kursentwicklung

Die Aktie von LANXESS gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die LANXESS-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 4,8 Prozent auf 16,98 EUR abwärts.

Die LANXESS-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,8 Prozent auf 16,98 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die LANXESS-Aktie bisher bei 16,92 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 17,72 EUR. Der Tagesumsatz der LANXESS-Aktie belief sich zuletzt auf 264.476 Aktien.

Bei 33,93 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 99,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 16,49 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der LANXESS-Aktie ist somit 2,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für LANXESS-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,100 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,094 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 17,94 EUR.

Am 06.11.2025 hat LANXESS in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,89 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LANXESS 0,01 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 1,34 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 16,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LANXESS 1,60 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die LANXESS-Bilanz für Q4 2025 wird am 19.03.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 17.03.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass LANXESS einen Gewinn von 0,385 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

