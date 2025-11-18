LANXESS Aktie News: LANXESS am Nachmittag mit Abschlägen

So entwickelt sich LANXESS

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von LANXESS. Die LANXESS-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,9 Prozent auf 16,06 EUR ab.

Die LANXESS-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 2,9 Prozent auf 16,06 EUR ab. In der Spitze fiel die LANXESS-Aktie bis auf 16,01 EUR. Mit einem Wert von 16,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 304.875 LANXESS-Aktien.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 33,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die LANXESS-Aktie mit einem Kursplus von 111,27 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 16,01 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten LANXESS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,100 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,094 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 17,94 EUR.

LANXESS gewährte am 06.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,89 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das LANXESS ein Ergebnis je Aktie von 0,01 EUR vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16,27 Prozent auf 1,34 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte LANXESS 1,60 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 19.03.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 17.03.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass LANXESS einen Gewinn von 0,385 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

