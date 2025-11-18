LANXESS Aktie News: LANXESS am Dienstagmittag mit roten Vorzeichen

LANXESS im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von LANXESS. Die LANXESS-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 16,30 EUR nach.

Um 11:48 Uhr ging es für die LANXESS-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 16,30 EUR. Die Abwärtsbewegung der LANXESS-Aktie ging bis auf 16,07 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 16,15 EUR. Zuletzt wechselten 178.369 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 33,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 108,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.11.2025 bei 16,07 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 1,41 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten LANXESS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,100 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,094 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 17,94 EUR.

LANXESS veröffentlichte am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -0,89 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,01 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16,27 Prozent auf 1,34 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte LANXESS 1,60 Mrd. EUR umgesetzt.

LANXESS wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 19.03.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 17.03.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,385 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

LANXESS-Aktie etwas tiefer: Stratmann für weitere Amtszeit als Finanzvorstand bestellt

MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Hot Stocks heute: Trade der Woche - Siemens ist ein KI-Profiteur - Hebel Long Trade