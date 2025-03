Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Lufthansa-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 7,84 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 7,84 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,88 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,73 EUR. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 3.346.549 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 8,16 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie. Bei 5,38 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 45,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Lufthansa-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,300 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,244 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 7,24 EUR.

Lufthansa ließ sich am 06.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,46 EUR. Im letzten Jahr hatte Lufthansa einen Gewinn von 0,06 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,76 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,44 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Lufthansa-Bilanz für Q1 2025 wird am 29.04.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 05.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,11 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

