Heute im Fokus
Nach EZB-Zinsentscheid: DAX klettert letztlich über 24.000 Punkte -- Wall Street schließt freundlich -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Oracle, Micron, Plug Power, TMTG, Canopy im Fokus
Top News
Medien: Vertrag über neue US-Firma für Tiktok unterzeichnet

19.12.25 06:16 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Corp.
153,64 EUR 2,40 EUR 1,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Ein Vertrag über eine neue Firma für das US-Geschäft der populären Video-App Tiktok ist Medienberichten zufolge nach monatelangem Tauziehen unterzeichnet worden. Tiktok-Chef Shou Chew habe dies Mitarbeitern in einer E-Mail mitgeteilt, schrieben unter anderem die Website "Axios" und der Finanzdienst Bloomberg. Zu den Investoren gehören demnach - wie bereits bekannt war - der Software-Konzern Oracle, sowie die Finanzfirmen Silver Lake aus den USA und MGX aus Abu-Dhabi.

Wer­bung

Sie sollen "Axios" zufolge rund 45 Prozent an dem neuen Gemeinschaftsunternehmen halten. Weitere rund 20 Prozent sollen beim bisherigen Eigentümer, dem in China ansässigen Bytedance-Konzern liegen - und rund ein Drittel der Anteile bei bisherigen internationalen Investoren von Tiktok, hieß es. Die Transaktion soll demnach am 22. Januar abgeschlossen werden.

Da der bisherige Tiktok-Mutterkonzern Bytedance seine Zentrale in Peking hat, hing die Zukunft der App in den USA seit Monaten in der Schwebe. Das US-Geschäft hätte nach einem im vergangenen Jahr beschlossenen Gesetz eigentlich bis zum 19. Januar 2025 von Bytedance abgetrennt werden müssen - oder die App in den USA vom Netz gehen. Präsident Donald Trump setzte jedoch gleich zu seinem Amtsantritt im Januar die Umsetzung des Gesetzes aus und verlängerte die Gnadenfrist seitdem immer weiter. Nach seinen Angaben holte er auch bei der chinesischen Regierung schon vor Monaten eine Zustimmung für die Übergabe des US-Geschäfts von Tiktok ein.

Auf den Betrieb von Tiktok außerhalb der USA - etwa auch in Deutschland - dürfte das Geschehen keine Auswirkungen haben./so/DP/stk

In eigener Sache

