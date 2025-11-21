DAX23.096 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,46 -5,5%Nas22.212 +0,6%Bitcoin72.647 -3,3%Euro1,1493 -0,3%Öl62,20 -1,6%Gold4.078 ±0,0%
So entwickelt sich Microsoft

Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

21.11.25 16:08 Uhr
Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

Die Aktie von Microsoft gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 475,65 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 475,65 USD. Zwischenzeitlich weitete die Microsoft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 473,04 USD aus. Bei 478,39 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten 2.211.810 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Bei 555,00 USD markierte der Titel am 01.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,68 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 344,83 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 37,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,56 USD. Im Vorjahr erhielten Microsoft-Aktionäre 3,32 USD je Wertpapier. Analysten bewerten die Microsoft-Aktie im Durchschnitt mit 634,00 USD.

Microsoft gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,72 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 3,30 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 77,67 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 18,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 65,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 04.02.2026 erwartet.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 16,09 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Microsoft Corp.

DatumRatingAnalyst
19.11.2025Microsoft OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.11.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
17.11.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
04.11.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
