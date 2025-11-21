Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste
Die Aktie von Microsoft gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 475,65 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 475,65 USD. Zwischenzeitlich weitete die Microsoft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 473,04 USD aus. Bei 478,39 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten 2.211.810 Microsoft-Aktien den Besitzer.
Bei 555,00 USD markierte der Titel am 01.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,68 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 344,83 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 37,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,56 USD. Im Vorjahr erhielten Microsoft-Aktionäre 3,32 USD je Wertpapier. Analysten bewerten die Microsoft-Aktie im Durchschnitt mit 634,00 USD.
Microsoft gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,72 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 3,30 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 77,67 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 18,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 65,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 04.02.2026 erwartet.
In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 16,09 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie
Bridgewater-Depot: In diese Aktien investierte der von Ray Dalio gegründete Fonds in Q3 2025
Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
SAP, Mercedes-Benz & Co.: Europäische KI wird durch Milliarden-Kooperationen voran gebracht
Übrigens: Microsoft und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Asif Islam / Shutterstock.com
Nachrichten zu Microsoft Corp.
Analysen zu Microsoft Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.11.2025
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.2025
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.2025
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.2025
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.2025
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.11.2025
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.2025
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.2025
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.2025
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.2025
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.05.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|27.04.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|20.04.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|17.03.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|14.03.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.07.2020
|Microsoft verkaufen
|Credit Suisse Group
|19.11.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.06.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Microsoft Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen