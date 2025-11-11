Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag mit Aufschlag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 79,71 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Nestlé-Aktie sogar auf 79,84 CHF. Bei 79,83 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 117.451 Nestlé-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,72 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.03.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,07 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 69,90 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 12,31 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nestlé-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,05 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,10 CHF aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 84,67 CHF.

Voraussichtlich am 19.02.2026 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.02.2027.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,34 CHF je Aktie.

