Profil
So bewegt sich Nestlé

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Montagnachmittag nahe Nulllinie

10.11.25 16:08 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 79,07 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
79,42 CHF 0,30 CHF 0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Nestlé-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 79,07 CHF. Die Nestlé-Aktie zog in der Spitze bis auf 79,44 CHF an. Das Tagestief markierte die Nestlé-Aktie bei 78,84 CHF. Bei 79,31 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 706.880 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 91,72 CHF erreichte der Titel am 24.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 16,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 69,90 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 11,60 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,44 CHF. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 84,67 CHF.

Die Nestlé-Bilanz für Q4 2025 wird am 19.02.2026 erwartet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 18.02.2027 werfen.

Beim Gewinn 2028 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 5,14 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

DatumMeistgelesen
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
05.11.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.10.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
22.10.2025Nestlé NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
05.11.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
22.10.2025Nestlé NeutralUBS AG
22.10.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
20.10.2025Nestlé Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

