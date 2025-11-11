Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Dienstagnachmittag fester
Die Aktie von Nestlé zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Plus bei 81,29 CHF.
Um 15:53 Uhr ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 81,29 CHF. Die Nestlé-Aktie legte bis auf 81,29 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 79,83 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.068.759 Nestlé-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,72 CHF) erklomm das Papier am 24.03.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 12,83 Prozent zulegen. Am 04.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 69,90 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 16,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2024 mit 3,05 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 84,67 CHF.
Die Nestlé-Bilanz für Q4 2025 wird am 19.02.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.
Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2025 4,34 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
