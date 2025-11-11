DAX24.060 +0,4%Est505.717 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,98 -4,7%Nas23.355 -0,7%Bitcoin89.036 -2,9%Euro1,1597 +0,3%Öl64,97 +1,4%Gold4.110 -0,1%
Blick auf Aktienkurs

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Dienstagnachmittag fester

11.11.25 16:08 Uhr
Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Dienstagnachmittag fester

Die Aktie von Nestlé zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Plus bei 81,29 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
81,30 CHF 1,88 CHF 2,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 81,29 CHF. Die Nestlé-Aktie legte bis auf 81,29 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 79,83 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.068.759 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,72 CHF) erklomm das Papier am 24.03.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 12,83 Prozent zulegen. Am 04.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 69,90 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 16,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2024 mit 3,05 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 84,67 CHF.

Die Nestlé-Bilanz für Q4 2025 wird am 19.02.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2025 4,34 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nestlé von vor einem Jahr eingebracht

Nestlé-Aktie gefragt: Berenberg stuft von "Hold" auf "Buy" hoch

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nestlé von vor 10 Jahren eingebracht

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
05.11.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.10.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
22.10.2025Nestlé NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
05.11.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
22.10.2025Nestlé NeutralUBS AG
22.10.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
20.10.2025Nestlé Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

