Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 81,76 CHF.

Um 11:48 Uhr wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 81,76 CHF nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nestlé-Aktie bisher bei 82,02 CHF. Bei 81,73 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 363.165 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.03.2025 bei 91,72 CHF. 12,18 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 69,90 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 14,51 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Nestlé-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,05 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,10 CHF belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 84,67 CHF an.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Nestlé am 19.02.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,34 CHF je Nestlé-Aktie.

