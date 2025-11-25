DAX23.239 +0,6%Est505.529 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,15 -2,3%Nas22.872 +2,7%Bitcoin76.184 -0,5%Euro1,1526 ±-0,0%Öl62,97 -0,6%Gold4.141 +0,1%
Nordex-Aktie: Windturbinenhersteller erhält Auftrag von spanischer Grupo Enhol über 34 MW

25.11.25 08:06 Uhr
Aktie im Blick: Mega-Winddeal! Nordex schnappt sich 34-MW-Projekt in Spanien | finanzen.net

Nordex hat von dem langjährigen Kunden Grupo Enhol einen neuen Auftrag für die Lieferung und Installation von sechs Windenergieanlagen des Typs N163/5.X in Navarra erhalten.

Das Projekt wird über eine installierte Gesamtleistung von 34,2 MW verfügen, wie der Hamburger Windturbinenhersteller Nordex mitteilte. Zum Vertrag gehöre ein 20-jähriger Service der Anlagen.

DOW JONES

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com, Nordex

