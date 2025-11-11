Nordex erhält Auftrag über 42 MW in Spanien
DOW JONES--Nordex hat von SSE einen neuen Auftrag für zwei Projekte mit insgesamt 42 Megawatt (MW) in Spanien erhalten. Wie der Windkraftanlagenhersteller mitteilte, soll er sieben N163-Windturbinen für zwei Windparks in der Nähe von Portalrubio in der spanischen Region Aragón liefern und installieren. Die Windparks Minguez und Portalrubio sollen über eine Leistung von 19 MW bzw 23 MW verfügen. Nordex wird zudem für 20 Jahre die Wartung der Turbinen übernehmen.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/brb/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 11, 2025 01:57 ET (06:57 GMT)
