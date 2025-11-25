Novo Nordisk erzielt Studienerfolg mit neuem Abnehm-Wirkstoff
Werte in diesem Artikel
Von Adria Calatayud
DOW JONES--Novo Nordisk hat mit einem neuen Medikamentenkandidaten zur Gewichtsreduktion einen Studienerfolg erzielt. Wie der dänische Konzern mitteilte, hat das Medikament Amycretin in einer Phase-2-Studie zu Gewichtsverlust und einer Besserung von Diabetes geführt.
Die Patienten hätten nach einer Behandlung über 36 Wochen bis zu 14,5 Prozent an Gewicht verloren, so Novo Nordisk. Außerdem seien die Blutzuckerwerte deutlich gesunken.
Das Medikament ahmt dasselbe Hormon nach wie das Erfolgsmedikament Wegovy zur Unterdrückung des Appetits, kombiniert es aber mit Amylin, einem Hormon in der Bauchspeicheldrüse, das ebenfalls den Appetit reguliert. In der Studie seien die Wirksamkeit und die Sicherheit von Amycretin als einmal wöchentliche subkutane Injektion und als einmal tägliche orale Einnahme.
"Die Daten bestätigen das potenzielle Best-in-Class-Profil von Amycretin weiter", sagte Martin Holst Lange, Chief Scientific Officer und Executive Vice President für Forschung und Entwicklung bei Novo Nordisk. Das Unternehmen plant nach eigenen Angaben, im nächsten Jahr eine Studie der Phase 3 für Amycretin bei Erwachsenen mit Typ-2-Diabetes zu beginnen.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/mgo/cbr
(END) Dow Jones Newswires
November 25, 2025 07:18 ET (12:18 GMT)
