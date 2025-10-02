Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Donnerstagabend nahezu unbewegt
Die Aktie von Oracle hat am Donnerstagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Oracle-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 289,00 USD an der Tafel.
Bei der Oracle-Aktie ließ sich um 20:08 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 289,00 USD. In der Spitze gewann die Oracle-Aktie bis auf 294,95 USD. In der Spitze fiel die Oracle-Aktie bis auf 286,06 USD. Bei 290,70 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.320.326 Oracle-Aktien umgesetzt.
Am 11.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 345,69 USD. Derzeit notiert die Oracle-Aktie damit 16,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 119,01 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 58,82 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,85 USD. Im Vorjahr hatte Oracle 1,70 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 301,00 USD an.
Oracle ließ sich am 09.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,01 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Oracle 1,03 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 14,93 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 15.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Von Analysten wird erwartet, dass Oracle im Jahr 2026 6,82 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Analysen zu Oracle Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.10.2025
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.09.2025
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.2025
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.2025
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.2025
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|22.09.2025
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.2025
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.2025
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|10.09.2025
|Oracle Buy
|UBS AG
|10.09.2025
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.2025
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.2025
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.2025
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.2025
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.09.2025
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.12.2022
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.2022
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.2019
|Oracle Verkaufen
|DZ BANK
|17.09.2015
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.2015
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
