Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Oracle. Das Papier von Oracle befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,4 Prozent auf 287,86 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Oracle nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,4 Prozent auf 287,86 USD. Zwischenzeitlich weitete die Oracle-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 287,26 USD aus. Mit einem Wert von 290,70 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 682.875 Oracle-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 345,69 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2025). Derzeit notiert die Oracle-Aktie damit 16,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 119,01 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 58,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 1,70 USD an Oracle-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,85 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Oracle-Aktie bei 301,00 USD.

Oracle veröffentlichte am 09.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,01 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,03 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent auf 14,93 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,31 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Oracle am 15.12.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Oracle-Aktie in Höhe von 6,82 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Oracle-Aktie

Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group

Oracle-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Diese KI-Aktien haben 2025 den S&P 500 deutlich übertroffen - und sind sogar NVIDIA voraus