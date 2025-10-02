DAX24.416 +1,3%Est505.645 +1,1%MSCI World4.320 -0,1%Top 10 Crypto16,51 +1,3%Nas22.791 +0,2%Bitcoin102.094 +1,2%Euro1,1697 -0,3%Öl64,57 -1,3%Gold3.838 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212 Alibaba A117ME HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 thyssenkrupp 750000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nähert sich Rekord -- US-Börsen uneins -- Tesla meldet Rekord-Auslieferungen in Q3 -- BioNTech, DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Rüstungsaktien, Wolfspeed im Fokus
Top News
Der neue TikTok-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren! Der neue TikTok-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Aktie im Fokus

Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

02.10.25 16:10 Uhr
Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Oracle. Das Papier von Oracle befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,4 Prozent auf 287,86 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Corp.
245,05 EUR -0,10 EUR -0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Oracle nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,4 Prozent auf 287,86 USD. Zwischenzeitlich weitete die Oracle-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 287,26 USD aus. Mit einem Wert von 290,70 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 682.875 Oracle-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 345,69 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2025). Derzeit notiert die Oracle-Aktie damit 16,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 119,01 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 58,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 1,70 USD an Oracle-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,85 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Oracle-Aktie bei 301,00 USD.

Oracle veröffentlichte am 09.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,01 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,03 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent auf 14,93 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,31 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Oracle am 15.12.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Oracle-Aktie in Höhe von 6,82 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Oracle-Aktie

Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group

Oracle-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Diese KI-Aktien haben 2025 den S&P 500 deutlich übertroffen - und sind sogar NVIDIA voraus

In eigener Sache

Übrigens: Oracle und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Oracle

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Oracle

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Oracle Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Oracle Corp.

DatumRatingAnalyst
01.10.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
22.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
15.09.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Oracle KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
15.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Oracle KaufenDZ BANK
10.09.2025Oracle BuyUBS AG
10.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
01.10.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
15.09.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.09.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
09.09.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.12.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2019Oracle VerkaufenDZ BANK
17.09.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Oracle Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen