Oracle im Fokus

Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Nachmittag auf grünem Terrain

06.10.25 16:10 Uhr
Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Oracle gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Oracle-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,6 Prozent im Plus bei 293,53 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Corp.
248,55 EUR 4,45 EUR 1,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Oracle zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,6 Prozent auf 293,53 USD. Der Kurs der Oracle-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 296,65 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 292,58 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 551.047 Oracle-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 345,69 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,77 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 119,01 USD ab. Mit Abgaben von 59,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Oracle seine Aktionäre 2025 mit 1,70 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,85 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Oracle-Aktie wird bei 301,00 USD angegeben.

Am 09.09.2025 hat Oracle in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,01 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Oracle ein EPS von 1,03 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 14,93 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 15.12.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Oracle-Aktie in Höhe von 6,82 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Oracle-Aktie

Diese KI-Aktien haben 2025 den S&P 500 deutlich übertroffen - und sind sogar NVIDIA voraus

Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group

Geschätztes Vermögen von CEO der Tesla-Aktie Musk erreicht wichtige Milliarden-Marke

In eigener Sache

Übrigens: Oracle und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Analysen zu Oracle Corp.

DatumRatingAnalyst
03.10.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
01.10.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
22.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
15.09.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
15.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Oracle KaufenDZ BANK
10.09.2025Oracle BuyUBS AG
10.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
03.10.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
01.10.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
15.09.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.09.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.12.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2019Oracle VerkaufenDZ BANK
17.09.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

