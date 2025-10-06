DAX24.378 ±0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.353 +0,4%Top 10 Crypto17,35 +2,1%Nas22.966 +0,8%Bitcoin107.416 +1,9%Euro1,1714 -0,1%Öl65,52 +1,8%Gold3.963 +2,0%
Blick auf Oracle-Kurs

Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Abend mit grünen Vorzeichen

06.10.25 20:23 Uhr
Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Abend mit grünen Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Oracle. Zuletzt stieg die Oracle-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 293,58 USD.

Um 20:07 Uhr stieg die Oracle-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 293,58 USD. In der Spitze legte die Oracle-Aktie bis auf 296,65 USD zu. Mit einem Wert von 292,58 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.133.836 Oracle-Aktien.

Bei einem Wert von 345,69 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Oracle-Aktie derzeit noch 17,75 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 119,01 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 59,46 Prozent könnte die Oracle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,85 USD, nach 1,70 USD im Jahr 2025. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Oracle-Aktie bei 301,00 USD.

Oracle ließ sich am 09.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,01 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Oracle ein EPS von 1,03 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14,93 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,31 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 15.12.2025 dürfte Oracle Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 6,82 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Oracle und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

