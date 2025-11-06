Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

DAX23.744 -1,3%Est505.613 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,38 -6,8%Nas23.069 -1,8%Bitcoin87.516 -3,2%Euro1,1540 +0,4%Öl63,11 -0,7%Gold3.981 ±0,0%
So bewegt sich Oracle

06.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Oracle. Die Aktionäre schickten das Papier von Oracle nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 244,75 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Corp.
208,85 EUR -8,90 EUR -4,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Oracle nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 2,2 Prozent auf 244,75 USD. Der Kurs der Oracle-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 243,20 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 247,50 USD. Zuletzt wechselten via New York 412.359 Oracle-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (345,69 USD) erklomm das Papier am 11.09.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 41,24 Prozent könnte die Oracle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 119,01 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,37 Prozent.

Nachdem Oracle seine Aktionäre 2025 mit 1,70 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,83 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 311,00 USD.

Am 09.09.2025 lud Oracle zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Oracle 14,93 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Oracle wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 15.12.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Oracle im Jahr 2026 6,83 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

