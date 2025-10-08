Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle tendiert am Nachmittag fester

Oracle im Fokus

Die Aktie von Oracle gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im New York-Handel gewannen die Oracle-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Das Papier von Oracle konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 286,38 USD. Bei 288,40 USD markierte die Oracle-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den New York-Handel startete das Papier bei 285,68 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 540.393 Oracle-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 345,69 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der Oracle-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 119,01 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 58,44 Prozent könnte die Oracle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,85 USD. Im Vorjahr hatte Oracle 1,70 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 301,00 USD.

Oracle ließ sich am 09.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 14,93 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,31 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Oracle am 15.12.2025 präsentieren.

In der Oracle-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 6,82 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

