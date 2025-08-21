Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Freitagnachmittag kaum bewegt

Notierung im Blick

Die Aktie von Oracle zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Oracle-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 233,34 USD.

Das bisherige Tageshoch markierte die Oracle-Aktie bei 233,51 USD. Das bisherige Tagestief markierte Oracle-Aktie bei 231,88 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 233,51 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 134.041 Oracle-Aktien.

Am 01.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 260,77 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,76 Prozent könnte die Oracle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 119,01 USD. Derzeit notiert die Oracle-Aktie damit 96,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,70 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,82 USD. Analysten bewerten die Oracle-Aktie im Durchschnitt mit 205,00 USD.

Am 11.06.2025 hat Oracle die Kennzahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,11 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,90 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,29 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 15.09.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 6,77 USD je Aktie in den Oracle-Büchern.

