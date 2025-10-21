DAX24.330 +0,3%Est505.687 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,11 +1,0%Nas22.984 ±-0,0%Bitcoin96.336 +1,4%Euro1,1604 -0,4%Öl61,38 +0,7%Gold4.107 -5,7%
Trump setzt auf Handelsdeal: Dow fester -- DAX schließt nach Richtungssuche im Plus -- Netflix vor Bilanz -- Meta, Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon, Rüstungswerte, Beyond Meat im Fokus
Handelskonflikt und Tech-Giganten im Blick: DAX kann nach Richtungssuche etwas höher schließen
Ausblick: IBM präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Dienstagabend behauptet

21.10.25 20:23 Uhr
Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Dienstagabend behauptet

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagabend die Aktie von Oracle. Die Oracle-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 277,18 USD an der Tafel.

Oracle Corp.
237,60 EUR 0,45 EUR 0,19%
Zum Vortag unverändert notierte die Oracle-Aktie um 20:08 Uhr im New York-Handel bei 277,18 USD. Kurzfristig markierte die Oracle-Aktie bei 280,25 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 272,35 USD markierte die Oracle-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 277,15 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Oracle-Aktien beläuft sich auf 1.396.752 Stück.

Bei einem Wert von 345,69 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Oracle-Aktie derzeit noch 24,72 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 119,01 USD ab. Mit Abgaben von 57,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten Oracle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,70 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,83 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 311,00 USD je Oracle-Aktie aus.

Oracle ließ sich am 09.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,01 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Oracle 1,03 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Oracle in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14,93 Mrd. USD im Vergleich zu 13,31 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Oracle am 15.12.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Oracle ein EPS in Höhe von 6,83 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

