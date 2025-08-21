Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle legt am Abend zu

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Oracle. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 237,01 USD zu.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 1,7 Prozent auf 237,01 USD zu. Die Oracle-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 238,49 USD. Bei 233,51 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Oracle-Aktie belief sich zuletzt auf 575.004 Aktien.

Bei 260,77 USD markierte der Titel am 01.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Oracle-Aktie somit 9,11 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 119,01 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Oracle-Aktie 49,79 Prozent sinken.

Nach 1,70 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,82 USD je Oracle-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 205,00 USD an.

Am 11.06.2025 hat Oracle die Kennzahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,19 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,11 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,90 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 14,29 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Oracle am 15.09.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Oracle-Gewinn in Höhe von 6,77 USD je Aktie aus.

