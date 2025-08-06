Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gewinnt am Donnerstagnachmittag
Die Aktie von Roche gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 249,00 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Roche-Papiere um 15:53 Uhr 0,2 Prozent. Kurzfristig markierte die Roche-Aktie bei 252,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 248,10 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 634.813 Aktien.
Am 12.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 313,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 26,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 231,90 CHF fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2024 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,90 CHF aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 275,14 CHF.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Roche am 29.01.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.02.2027.
Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2025 19,83 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.08.2025
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|29.07.2025
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|28.07.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.2025
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|01.08.2025
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|25.07.2025
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|24.07.2025
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|24.07.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.05.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.2025
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.2025
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
|22.07.2025
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
