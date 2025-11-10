DAX23.950 +1,6%Est505.656 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,47 +4,7%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.755 +1,1%Euro1,1559 ±0,0%Öl63,72 ±0,0%Gold4.083 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Amazon 906866 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende? DAX fest -- Börsen in Asien mit Gewinnen -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Rüstungsaktien, Coba, NEL, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Top News
Palantir-Aktie mit Erholungstendenzen: Rekordzahlen überschattet von massiver Bewertungsskepsis Palantir-Aktie mit Erholungstendenzen: Rekordzahlen überschattet von massiver Bewertungsskepsis
Trump Media-Aktie dennoch mit Aufschlägen: TMTG verbucht kräftige Verluste im dritten Quartal Trump Media-Aktie dennoch mit Aufschlägen: TMTG verbucht kräftige Verluste im dritten Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Wie sich Bitcoin und Gold gemeinsam für ein ausgewogenes Risikoprofil nutzen lassen - das Bitwise Bitcoin & Gold ETP im Überblick. | Werbeanzeige.
Siemens Energy im Fokus

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagmittag in Grün

10.11.25 12:04 Uhr
Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagmittag in Grün

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Zuletzt stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 5,0 Prozent auf 106,85 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
107,30 EUR 3,50 EUR 3,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 5,0 Prozent auf 106,85 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Energy-Aktie sogar auf 107,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 107,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 324.778 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Bei 113,95 EUR erreichte der Titel am 03.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,64 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 38,25 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 179,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Siemens Energy seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,510 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 95,28 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,71 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy -0,16 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,75 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Energy einen Umsatz von 8,80 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 14.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,62 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Oktober 2025: Die Expertenmeinungen zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Analyse: Neutral-Bewertung für Siemens Energy-Aktie von JP Morgan Chase & Co.

Siemens Energy-Aktie gerät nach neuem Rekordhoch unter Druck

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Siemens Energy AG

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
09.11.2025Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
21.10.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
09.11.2025Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
15.10.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
14.10.2025Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
10.10.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
09.10.2025Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.09.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
08.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
04.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen