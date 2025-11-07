Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verbilligt sich am Mittag

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 104,30 EUR ab.

Um 11:48 Uhr rutschte die Siemens Energy-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 104,30 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Energy-Aktie bis auf 103,70 EUR. Mit einem Wert von 104,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 202.810 Aktien.

Am 03.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 113,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,25 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2024 bei 36,92 EUR. Abschläge von 64,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Siemens Energy-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,506 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 85,88 EUR.

Am 06.08.2025 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,71 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,75 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,80 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Siemens Energy am 18.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.11.2026.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,63 EUR je Aktie.

