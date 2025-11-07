DAX23.621 -0,5%Est505.587 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,61 -2,6%Nas23.054 -1,9%Bitcoin87.173 -0,7%Euro1,1550 ±0,0%Öl64,20 +1,0%Gold4.006 +0,7%
Fokus auf Aktienkurs

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy stabilisiert sich am Vormittag

07.11.25 09:22 Uhr
Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy stabilisiert sich am Vormittag

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Mit einem Kurs von 104,65 EUR zeigte sich die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
104,25 EUR -0,55 EUR -0,52%
Charts|News|Analysen
Kaum Ausschläge verzeichnete die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 104,65 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Energy-Aktie sogar auf 104,90 EUR. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 104,40 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 104,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 61.726 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 03.11.2025 markierte das Papier bei 113,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 8,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 36,92 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2024). Mit einem Kursverlust von 64,72 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,506 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 85,88 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Am 06.08.2025 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,16 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,78 Prozent auf 9,75 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Siemens Energy am 18.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,63 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
21.10.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
15.10.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
14.10.2025Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.10.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
14.10.2025Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
10.10.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
09.10.2025Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
07.10.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
21.10.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.09.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
08.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
04.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

