Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gibt am Mittwochmittag nach

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Siemens Energy-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 93,76 EUR ab.

Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 93,76 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Energy-Aktie bis auf 91,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 92,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 371.711 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 31.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 104,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,83 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.09.2024 bei 23,70 EUR. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 295,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,375 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Energy 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 72,81 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 06.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,71 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Siemens Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,75 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 18.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Energy-Aktie in Höhe von 1,51 EUR im Jahr 2025 aus.

