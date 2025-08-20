Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag mit Kursplus

So entwickelt sich Siemens Energy

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 93,26 EUR zu.

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 93,26 EUR. Bei 93,58 EUR erreichte die Siemens Energy-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 92,00 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 365.881 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (104,85 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,70 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 74,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,375 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 70,14 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,71 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Siemens Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,75 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Siemens Energy rechnen Experten am 18.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,51 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

