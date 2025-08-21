Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagmittag leichter

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 92,44 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,6 Prozent auf 92,44 EUR. Die Siemens Energy-Aktie sank bis auf 91,46 EUR. Bei 92,48 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 214.746 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Bei 104,85 EUR erreichte der Titel am 31.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 11,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.09.2024 bei 23,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 74,36 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,375 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 70,14 EUR.

Am 06.08.2025 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,71 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Energy einen Gewinn von -0,16 EUR je Aktie eingefahren. Siemens Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,75 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 18.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 18.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Siemens Energy.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 1,51 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie höher: JPMorgan hebt HVDC-Technologie als Schlüssel in der Energiewende hervor

Siemens Energy-Aktie büßt ein: Gewinnmitnahmen belasten den Kurs

DAX 40-Papier Siemens Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens Energy von vor einem Jahr verdient