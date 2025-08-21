Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag mit Abschlägen

Siemens Energy im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 92,78 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 92,78 EUR. Die Siemens Energy-Aktie sank bis auf 91,46 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 92,48 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 411.275 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 104,85 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 11,51 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.09.2024 bei 23,70 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 74,46 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Siemens Energy-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,375 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 70,14 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 06.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,71 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Energy 9,75 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 18.11.2025 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,51 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie höher: JPMorgan hebt HVDC-Technologie als Schlüssel in der Energiewende hervor

Siemens Energy-Aktie büßt ein: Gewinnmitnahmen belasten den Kurs

DAX 40-Papier Siemens Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens Energy von vor einem Jahr verdient