Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag tiefer

22.08.25 09:25 Uhr
Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 91,86 EUR ab.

Siemens Energy AG
92,62 EUR -0,06 EUR -0,06%
Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 91,86 EUR. Das Tagestief markierte die Siemens Energy-Aktie bei 91,64 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 92,48 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 52.782 Siemens Energy-Aktien.

Bei 104,85 EUR erreichte der Titel am 31.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 14,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,70 EUR am 07.09.2024. Mit einem Kursverlust von 74,20 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Siemens Energy-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,375 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 70,14 EUR an.

Siemens Energy ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,16 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 9,75 Mrd. EUR gegenüber 8,80 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q4 2025 wird am 18.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2025 1,51 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

