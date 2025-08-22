Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag tiefer

So bewegt sich Siemens Energy

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 91,56 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 91,56 EUR. Die Siemens Energy-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 89,94 EUR ab. Bei 91,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 765.621 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Bei 104,85 EUR markierte der Titel am 31.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Kursplus von 14,52 Prozent wieder erreichen. Am 07.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 23,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 74,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,405 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 70,14 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Energy am 06.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy -0,16 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,75 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 18.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,53 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Underperform von Bernstein Research für Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie höher: JPMorgan hebt HVDC-Technologie als Schlüssel in der Energiewende hervor

Siemens Energy-Aktie büßt ein: Gewinnmitnahmen belasten den Kurs