Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Siemens Energy-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 91,34 EUR ab.

Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 91,34 EUR abwärts. Im Tief verlor die Siemens Energy-Aktie bis auf 90,74 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 91,00 EUR. Zuletzt wechselten 469.499 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Bei 104,85 EUR erreichte der Titel am 31.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 14,79 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 74,05 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,405 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 70,14 EUR an.

Am 06.08.2025 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,71 EUR gegenüber -0,16 EUR im Vorjahresquartal. Siemens Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,75 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q4 2025 wird am 18.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,53 EUR je Siemens Energy-Aktie.

