DAX23.969 +2,4%Est505.837 +2,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9500 -3,7%Nas22.697 ±0,0%Bitcoin59.974 -0,4%Euro1,1621 +0,1%Öl89,69 -1,9%Gold5.196 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Beiersdorf 520000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Allianz 840400 TUI TUAG50 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Plug Power A1JA81 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor ruhigem Start -- Asiens Börsen fester -- Oracle überzeugt mit Bilanz -- Rheinmetall steigert Umsatz und Gewinn -- Porsche, Novo Nordisk, Meta, TSMC im Fokus
Top News
Schutz vor dem Tech-Beben: So lassen sich Portfolios laut JPMorgan mit ETFs gegen die KI-Blase schützen Schutz vor dem Tech-Beben: So lassen sich Portfolios laut JPMorgan mit ETFs gegen die KI-Blase schützen
Ein Jahrhundert der Träume: Die monumentale Reise der Walt Disney Company Ein Jahrhundert der Träume: Die monumentale Reise der Walt Disney Company
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Renditechancen in Schwellenländern entdecken - mit ETFs von Amundi einfach und günstig investieren.
Wer­bung

Starker Euro belastet Henkel - Dividende soll leicht steigen

11.03.26 08:20 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA Vz.
74,28 EUR 0,98 EUR 1,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Henkel (Henkel vz) hat 2025 in einem schwierigen Umfeld weniger umgesetzt und im Tagesgeschäft etwas weniger verdient. Für das laufende Jahr zeigt sich das Management weiterhin vorsichtig. So soll der Umsatz im laufenden Jahr ohne Währungs- und Portfolioeffekte um ein bis drei Prozent zulegen, wie das Dax-Unternehmen (DAX) am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. Analysten hatten hier im Mittel ein Plus von 2,1 Prozent auf dem Zettel. Die bereinigte operative Marge (Ebit-Marge) soll 14,5 bis 16 Prozent erreichen. Hier erwarten Marktexperten 15,2 Prozent.

Wer­bung

Im vergangenen Jahr sank Henkels Umsatz um fünf Prozent auf 20,5 Milliarden Euro. Ohne Währungs- und Portfolioeffekte wuchs er hingegen um 0,9 Prozent. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) lag mit 3,0 Milliarden Euro leicht unter dem Vorjahreswert von 3,1 Milliarden. Als Grund führt Henkel negative Währungseffekte an. Die entsprechende Rendite verbesserte sich jedoch um 0,5 Prozentpunkte auf 14,8 Prozent. Der auf die Aktionäre entfallende Überschuss wuchs dank einer geringeren Steuerlast um 1,4 Prozent auf 2,04 Milliarden Euro. Die Anteilseigner sollen eine Dividende von 2,07 Euro je Vorzugsaktie erhalten, 1,5 Prozent mehr als im Vorjahr./err/stw

Ausgewählte Hebelprodukte auf Henkel vz.

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel vz.

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
10.03.2026Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
09.03.2026Henkel vz Equal WeightBarclays Capital
09.03.2026Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.03.2026Henkel vz Equal WeightBarclays Capital
09.02.2026Henkel vz Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
06.02.2026Henkel vz KaufenDZ BANK
12.01.2026Henkel vz BuyDeutsche Bank AG
08.12.2025Henkel vz BuyWarburg Research
02.12.2025Henkel vz KaufenDZ BANK
07.11.2025Henkel vz OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09.03.2026Henkel vz Equal WeightBarclays Capital
04.03.2026Henkel vz Equal WeightBarclays Capital
09.02.2026Henkel vz Equal WeightBarclays Capital
02.02.2026Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
23.01.2026Henkel vz Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10.03.2026Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
09.03.2026Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.01.2026Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Henkel KGaA Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen