DAX24.026 -0,1%ESt505.397 +0,1%Top 10 Crypto16,07 +0,4%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin96.824 +1,4%Euro1,1662 +0,2%Öl67,82 ±0,0%Gold3.395 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J BASF BASF11 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX um Nulllinie -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike-Umsatz knackt Milliardenschwelle -- DroneShield, Palantir, Li Auto, Clara Technologies, Commerzbank, UniCredit, Pernod Ricard im Fokus
Top News
Snowflake-Aktie springt an: Snowflake schreibt im 2. Quartal schwarze Zahlen Snowflake-Aktie springt an: Snowflake schreibt im 2. Quartal schwarze Zahlen
DroneShield-Aktie erholt sich etwas nach Kursrutsch trotz starken Zahlen DroneShield-Aktie erholt sich etwas nach Kursrutsch trotz starken Zahlen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ 100% Rendite in 12 Monaten. Jetzt noch einen der letzten 7 Plätze zum Vorzugspreis sichern. Hier klicken...+++
Kursverlauf

Symrise Aktie News: Symrise am Donnerstagmittag in Grün

28.08.25 12:05 Uhr
Symrise Aktie News: Symrise am Donnerstagmittag in Grün

Die Aktie von Symrise zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 82,96 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
82,02 EUR -1,18 EUR -1,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Symrise konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 82,96 EUR. Die Symrise-Aktie zog in der Spitze bis auf 83,32 EUR an. Bei 82,92 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 27.550 Symrise-Aktien gehandelt.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 125,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 33,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 77,46 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.07.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 6,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Symrise seine Aktionäre 2024 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,28 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 104,00 EUR an.

Symrise gewährte am 14.03.2017 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 710,91 Mio. EUR gelegen.

Die Symrise-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.03.2026 erwartet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 17.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2025 3,71 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Symrise von vor einem Jahr eingebracht

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Symrise-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Warburg Research gibt Symrise-Aktie Buy

Ausgewählte Hebelprodukte auf Symrise

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Symrise

Nachrichten zu Symrise AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Symrise AG

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Symrise BuyUBS AG
11.08.2025Symrise BuyWarburg Research
08.08.2025Symrise BuyBaader Bank
01.08.2025Symrise KaufenDZ BANK
01.08.2025Symrise BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.08.2025Symrise BuyUBS AG
11.08.2025Symrise BuyWarburg Research
08.08.2025Symrise BuyBaader Bank
01.08.2025Symrise KaufenDZ BANK
01.08.2025Symrise BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
27.05.2025Symrise HoldJefferies & Company Inc.
06.05.2025Symrise HoldJefferies & Company Inc.
30.04.2025Symrise NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
30.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
01.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
16.06.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
02.08.2024Symrise SellGoldman Sachs Group Inc.
01.08.2024Symrise SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Symrise AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen