Symrise Aktie News: Symrise am Donnerstagmittag in Grün

Die Aktie von Symrise zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 82,96 EUR.

Das Papier von Symrise konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 82,96 EUR. Die Symrise-Aktie zog in der Spitze bis auf 83,32 EUR an. Bei 82,92 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 27.550 Symrise-Aktien gehandelt.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 125,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 33,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 77,46 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.07.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 6,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Symrise seine Aktionäre 2024 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,28 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 104,00 EUR an.

Symrise gewährte am 14.03.2017 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 710,91 Mio. EUR gelegen.

Die Symrise-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.03.2026 erwartet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 17.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2025 3,71 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

