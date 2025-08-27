DAX24.147 +0,4%ESt505.426 +0,6%Top 10 Crypto16,15 +0,9%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin97.329 +1,9%Euro1,1636 ±-0,0%Öl67,62 -0,3%Gold3.398 ±0,0%
Aktie im Fokus

Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

28.08.25 09:25 Uhr
Die Aktie von Symrise zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Symrise-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
82,02 EUR -1,18 EUR -1,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 83,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Symrise-Aktie bei 83,32 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 82,92 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.924 Symrise-Aktien.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 125,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 50,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 77,46 EUR. Dieser Wert wurde am 31.07.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Symrise-Aktie mit einem Verlust von 6,90 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,28 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 104,00 EUR an.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 710,91 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 11.03.2026 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 17.03.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,71 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Nachrichten zu Symrise AG

DatumMeistgelesen
