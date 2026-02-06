DAX24.823 +0,4%Est506.012 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8300 -3,2%Nas23.031 +2,2%Bitcoin58.150 -2,5%Euro1,1879 +0,5%Öl68,22 +0,2%Gold5.016 +1,1%
DAX freundlich -- Bayer erhält US-Freigabe für Herbizid Stryax -- Rüstungsaktien, DroneShield, Novo Nordisk, BYD, Commerzbank, TUI, SAP, Stellantis im Fokus
Symrise: US-Kartellermittlungen eingestellt

09.02.26 12:12 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
71,98 EUR -0,58 EUR -0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die US-Behörden haben bei Symrise keinen Kartellverstoß feststellen können. Der Konzern sei vom US-Justizministerium mit Schreiben vom 5. Februar informiert worden, dass es seine Ermittlungen gegen das Unternehmen wegen des Verdachts auf wettbewerbswidrige Absprachen einstellt, teilte das DAX-Unternehmen mit. Ein rechtswidriges Verhalten von Symrise sei nicht festgestellt worden.

"Der Konzern hat stets darauf hingewiesen, dass Symrise sich an keinen unzulässigen Absprachen mit Wettbewerbern im Bereich des Duftstoffgeschäfts beteiligt hat", heißt es in der Mitteilung von Symrise. Man habe von Anfang an mit Nachdruck argumentiert, dass das Unternehmen zu keiner Zeit Teil dieser Untersuchung hätte sein dürfen und dass die seitens der Behörden veranlassten Maßnahmen nicht gerechtfertigt seien.

Symrise geht davon aus, dass auch die verbleibenden Untersuchungsbehörden ihre Verfahren gegen das Unternehmen in naher Zukunft abschließen werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 09, 2026 06:12 ET (11:12 GMT)

Analysen zu Symrise AG

DatumRatingAnalyst
09:46Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.02.2026Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.02.2026Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
19.01.2026Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.2026Symrise KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09:46Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026Symrise KaufenDZ BANK
13.01.2026Symrise BuyDeutsche Bank AG
13.01.2026Symrise BuyUBS AG
13.01.2026Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
05.02.2026Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.01.2026Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.2026Symrise Equal WeightBarclays Capital
16.12.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
11.11.2025Symrise NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
02.02.2026Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
13.01.2026Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
11.11.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
28.10.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
28.10.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Symrise AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen