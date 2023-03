Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Freitagvormittag mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel Tesla 173,76 EUR

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Tesla-Papiere um 09:22 Uhr 0,7 Prozent. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 80.260 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 06.04.2022 markierte das Papier bei 384,29 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 51,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 07.01.2023 auf bis zu 101,82 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 82,19 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 389,36 USD aus.

Am 25.01.2023 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,19 USD, nach 0,85 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 21.454,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17.719,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.04.2023 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,97 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

