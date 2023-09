Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Tesla am Nachmittag ins Plus

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tesla. Zuletzt sprang die Tesla-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 241,43 USD zu.

Um 16:08 Uhr stieg die Tesla-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 241,43 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tesla-Aktie bei 243,30 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 240,24 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 22.150.286 Tesla-Aktien.

Am 20.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 299,29 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,97 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 101,82 USD am 07.01.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 57,83 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 240,00 USD aus.

Tesla veröffentlichte am 19.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,91 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,76 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 47,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 24.927,00 USD im Vergleich zu 16.934,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 18.10.2023 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,34 USD je Tesla-Aktie.

