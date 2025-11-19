Nokia-Aktie unter Druck: Nokia will sich für den KI-Markt neu aufstellen
Nokia hat Pläne für eine Neupositionierung des Unternehmens vorgestellt.
Der finnische Telekommunikationsausrüster will sich verstärkt auf den stark wachsenden Markt für künstliche Intelligenz konzentrieren und wird dazu das Geschäftsmodell vereinfachen und sein Führungsteam umbesetzen.
Nokias neue Strategie zielt darauf ab, sein Wachstum in den Bereichen KI und Cloud zu beschleunigen und zugleich neue Technologien zu entwickeln, die KI in die nächste Generation von Mobilfunknetzen einbindnoklen.
Die Pläne wurden im Vorfeld eines Investorentags veröffentlicht, auf dem CEO Justin Hotard diese neue Strategie neben langfristige Finanzziele und Änderungen im Führungsteam vorstellen wird.
Die Fokussierung auf KI erfolgt, nachdem NVIDIA kürzlich 1 Milliarde US-Dollar in das Unternehmen investiert hat und durch den Erwerb neu ausgegebener Aktien eine Beteiligung von 2,9 Prozent an dem Unternehmen hält.
Nokia-Aktie unter Druck
Die Nokia-Aktie verliert in Finnland zeitweise 3,08 Prozent auf 5,47 Euro. Vom Neun-Jahres-Hoch bei 6,65 Euro Ende Oktober haben die Papiere mittlerweile gut 18 Prozent verloren. Damals sorgte der Einstieg von NVIDIA für einen Kurssprung. Nun rutschten die Nokia-Aktien wieder deutlicher unter die 21-Tage-Linie, die als Indikator für den kurzfristigen Trend gilt.
Nokia will sich künftig neben Mobilfunknetzen auch auf Netzwerkinfrastruktur für Rechenzentren rund um Künstliche Intelligenz fokussieren. Damit peilt der Ausrüster in den kommenden Jahren ein prozentual zweistelliges operatives Gewinnwachstum an, wie die Finnen auf ihrem Kapitalmarkttag mitteilten. Außerdem möchte sich Nokia von schlecht laufenden Geschäftsteilen trennen.
