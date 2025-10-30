DAX 23.733 -1,7%ESt50 5.599 -1,4%MSCI World 4.382 -0,3%Top 10 Crypto 14,11 -0,6%Nas 23.835 +0,5%Bitcoin 90.096 -2,6%Euro 1,1514 -0,1%Öl 64,12 -1,1%Gold 3.999 -0,1%
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX in Rot -- Asiens Börsen im MInus -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- FMC beschleunigt organisches Umsatzwachstum -- Nordex, Evonik, HUGO BOSS im Fokus
Telefonica-Aktie bricht ein: Dividende soll deutlich gekürzt werden Telefonica-Aktie bricht ein: Dividende soll deutlich gekürzt werden
Pyramid: Gute Perspektiven für die nächsten Jahre Pyramid: Gute Perspektiven für die nächsten Jahre
Nokia Aktie

6,01 EUR -0,17 EUR -2,78 %
STU
6,05 EUR -0,10 EUR -1,66 %
GVIE
Marktkap. 32,45 Mrd. EUR

KGV 18,76
WKN 870737

ISIN FI0009000681

Symbol NOKBF

Jefferies & Company Inc.

Nokia Buy

08:01 Uhr
Nokia Buy
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
6,01 EUR -0,17 EUR -2,78%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nokia von 6,60 auf 7,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Entwicklung im Bereich KI in Netzwerken (AI-RAN) könne zu einer Neubewertung der Finnen führen, schrieb Janardan Menon am Montagabend. Er ging damit auf den jüngsten Milliarden-Einsteg von Nvidia bei Nokia ein./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 11:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Northfoto / Shutterstock.com

