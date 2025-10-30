Nokia Aktie
Marktkap. 32,45 Mrd. EURKGV 18,76
WKN 870737
ISIN FI0009000681
Symbol NOKBF
Nokia Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nokia von 6,60 auf 7,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Entwicklung im Bereich KI in Netzwerken (AI-RAN) könne zu einer Neubewertung der Finnen führen, schrieb Janardan Menon am Montagabend. Er ging damit auf den jüngsten Milliarden-Einsteg von Nvidia bei Nokia ein./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 11:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: Nokia Buy
|Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
7,20 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
6,10 €
|Abst. Kursziel*:
18,03%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
6,01 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,80%
|
Analyst Name:
Janardan Menon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,64 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|08:01
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|25.07.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|03.07.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|24.04.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|23.10.25
|Nokia Neutral
|UBS AG
|13.10.25
|Nokia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.25
|Nokia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.25
|Nokia Neutral
|UBS AG
|24.07.25
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research