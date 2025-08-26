Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Donnerstagmittag nahezu unverändert

Kursverlauf

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Unilever. Zum Vortag unverändert notierte die Unilever-Aktie zuletzt im London-Handel bei 46,23 GBP.

Die Unilever-Aktie kam im London-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 46,23 GBP. Bei 46,34 GBP markierte die Unilever-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Unilever-Aktie bis auf 46,03 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 46,32 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 307.387 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,34 GBP) erklomm das Papier am 10.09.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Unilever-Aktie derzeit noch 8,89 Prozent Luft nach oben. Am 19.02.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 43,11 GBP ab. Abschläge von 6,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Unilever-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,82 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Unilever 1,48 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel der Unilever-Aktie wird bei 51,63 GBP angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Unilever am 03.02.2011. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 GBP gegenüber 0,29 GBP im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP im Vergleich zu 9,29 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Unilever am 05.02.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 04.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Unilever.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,97 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

