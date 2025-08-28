Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Unilever am Freitagvormittag ins Plus
Die Aktie von Unilever gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 46,24 GBP.
Das Papier von Unilever legte um 09:06 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 46,24 GBP. Den Tageshöchststand markierte die Unilever-Aktie bei 46,31 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,17 GBP. Zuletzt wurden via London 48.660 Unilever-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 10.09.2024 auf bis zu 50,34 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,87 Prozent. Am 19.02.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 43,11 GBP ab. Mit einem Abschlag von mindestens 6,77 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 1,48 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,82 EUR je Unilever-Aktie. Analysten bewerten die Unilever-Aktie im Durchschnitt mit 51,63 GBP.
Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 9,29 Mrd. GBP gegenüber 9,29 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Unilever am 05.02.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.02.2027 erwartet.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,97 EUR je Unilever-Aktie belaufen.
