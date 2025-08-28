DAX23.994 -0,2%ESt505.380 -0,3%Top 10 Crypto15,56 -2,1%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.398 -2,0%Euro1,1668 -0,1%Öl68,08 -0,3%Gold3.410 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) A2AR94
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Inflationsdaten: DAX pendelt um 24.000-Punkte-Marke -- Abgaben in Japan -- US-Zollfreiheit für Pakete endet -- UniCredit erhöht Beteiligung an Alpha Bank -- Marvell im Fokus
Top News
Hedgefonds greifen nicht nur bei NVIDIA zu - Tesla-Aktie erstmals seit 2022 wieder unter Favoriten Hedgefonds greifen nicht nur bei NVIDIA zu - Tesla-Aktie erstmals seit 2022 wieder unter Favoriten
Gerresheimer-Aktie etwas fester: Neuer CFO bestellt - Kapitalmarkttag verschoben Gerresheimer-Aktie etwas fester: Neuer CFO bestellt - Kapitalmarkttag verschoben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Setzen Sie auf eine sichere Zukunft - mit Gold und Silber von philoro. Investieren Sie heute und schützen Sie Ihr Vermögen vor turbulenten Zeiten.
Aktie im Blick

Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Unilever am Freitagvormittag ins Plus

29.08.25 09:25 Uhr
Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Unilever am Freitagvormittag ins Plus

Die Aktie von Unilever gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 46,24 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Unilever plc
53,32 EUR -0,24 EUR -0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Unilever legte um 09:06 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 46,24 GBP. Den Tageshöchststand markierte die Unilever-Aktie bei 46,31 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,17 GBP. Zuletzt wurden via London 48.660 Unilever-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.09.2024 auf bis zu 50,34 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,87 Prozent. Am 19.02.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 43,11 GBP ab. Mit einem Abschlag von mindestens 6,77 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 1,48 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,82 EUR je Unilever-Aktie. Analysten bewerten die Unilever-Aktie im Durchschnitt mit 51,63 GBP.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 9,29 Mrd. GBP gegenüber 9,29 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Unilever am 05.02.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.02.2027 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,97 EUR je Unilever-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie mit leichten Gewinnen: Unilever schneidet besser ab als erwartet - Abspaltung des Eis-Geschäfts im Plan

Stoxx Europe 50-Wert Unilever-Aktie: Diese Dividendenausschüttung zahlt Unilever

Unilever-Aktie in Grün: Unilever bestätigt Ausblick - nur geringe Auswirkungen durch US-Zölle

Ausgewählte Hebelprodukte auf Unilever

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Unilever

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Nachrichten zu Unilever plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Unilever plc

DatumRatingAnalyst
15.08.2025Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
13.08.2025Unilever OutperformBernstein Research
11.08.2025Unilever OutperformBernstein Research
07.08.2025Unilever BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025Unilever UnderperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.08.2025Unilever OutperformBernstein Research
11.08.2025Unilever OutperformBernstein Research
07.08.2025Unilever BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025Unilever BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Unilever BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
25.04.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.02.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.12.2024Unilever Market-PerformBernstein Research
27.12.2024Unilever Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
15.08.2025Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
04.08.2025Unilever UnderperformRBC Capital Markets
04.08.2025Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
01.08.2025Unilever SellUBS AG
21.07.2025Unilever UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Unilever plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen