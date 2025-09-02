DAX23.487 -2,3%ESt505.291 -1,4%Top 10 Crypto15,66 -1,1%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.205 -0,4%Euro1,1631 -0,1%Öl68,95 -0,2%Gold3.534 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DEUTZ 630500 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Vonovia A1ML7J Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 SMA Solar A0DJ6J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet etwas stärker -- Asiens Börsen im Minus -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Moody's bestätigt Top-Rating Aa2 für Allianz-Aktie
Top News
Politische Verunsicherungen: DAX versucht nach Vortagesknick Stabilisierung - was die Gründe sind Politische Verunsicherungen: DAX versucht nach Vortagesknick Stabilisierung - was die Gründe sind
Lufthansa-Aktie: Piloten bereiten sich auf Streik-Urabstimmung vor - Neuausgabe von Wandelanleihe angekündigt Lufthansa-Aktie: Piloten bereiten sich auf Streik-Urabstimmung vor - Neuausgabe von Wandelanleihe angekündigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Kostenloses Trading-Webinar: Kleines Konto groß traden - Jetzt anmelden! +++

VCI: Rückschlag für die Chemie - Keine Trendwende im Inland

03.09.25 08:31 Uhr

Von Olaf Ridder

DOW JONES--Die chemisch-pharmazeutische Industrie in Deutschland hat im zweiten Quartal nach Darstellung des Branchenverbandes VCI einen "kräftigen Rückschlag" in der Produktion erlitten. Im Inlandsgeschäft sei die erhoffte Trendwende ausgeblieben, vielmehr habe sich der Auftragsmangel noch verschärft, heißt es im jetzt veröffentlichten Quartalsbericht. Viele Kunden aus der Industrie hätten ihre Produktion gedrosselt und sich mit Chemikalienbestellungen zurückgehalten. Im Auslandsgeschäft habe es ebenfalls einen Rückgang gegeben, nach Vorzieheffekten wegen der US-Zölle sei dies aber absehbar gewesen.

Wer­bung

An den Erwartungen für das Gesamtjahr, die bei unveränderter Produktion in Chemie- und Pharmaindustrie sowie rückläufigen Preisen von einem Umsatzrückgang um 1 Prozent ausgeht, hielt der VCI aber fest.

VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup sprach von einem weiteren "Härtetest" für die Chemie, die es im abgelaufenen Quartal gegeben habe. Die schwierige Lage der Branche zeige sich bei der Kapazitätsauslastung. Mit 71,7 (Vorquartal: 78,2) Prozent sei sie auf den niedrigsten Wert seit 1991 gefallen. "Damit blieb die Auslastung weit unter der Rentabilitätsschwelle", so der VCI. Und Besserung sei kurzfristig nicht in Sicht. "Die Geschäftserwartungen haben sich definitiv eingetrübt."

Im zweiten Quartal sank die Produktion im Vergleich zum Vorquartal um 3,8 Prozent und im Vergleich zum Vorjahr um 3,1 Prozent, wobei der Rückgang im Vorquartalsvergleich vor allem auf das Konto der Pharmabranche ging. Hier sank die Produktion um 5,6 Prozent, in der Chemie betrug der Rückgang 2,7 Prozent.

Wer­bung

Da auch die Erzeugerpreise wieder unter Druck gerieten - zum Vorquartal sanken sie um 0,6 Prozent - fiel der Gesamtumsatz der Chemie- und Pharmaindustrie zum Vorquartal um 5,2 Prozent. Mit einem Volumen von 52,2 Milliarden Euro blieb er auch 2,7 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Mehr und mehr Sorgenfalten gebe es beim Blick in die Zukunft, schreibt der VCI. Die Hoffnung auf eine Trendwende, die sich zu Jahresbeginn in den Unternehmen ausgebreitet habe, sei mittlerweile verflogen. Die Erwartungen der Unternehmen würden von Vorsicht und Misstrauen aufgrund der Entwicklungsperspektiven der deutschen Wirtschaft geprägt. Die Regierungskoalition müsse jetzt "die versprochene spektakuläre Aufholjagd starten", sagte VCI-Hauptgeschäftsführer Große Entrup.

Der VCI vertritt die Interessen von rund 2.300 Unternehmen aus Branche. Die Chemie- und Pharmabranche ist neben der Automobilindustrie und dem Maschinenbau eine der drei großen Industriebranchen in Deutschland.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 03, 2025 02:32 ET (06:32 GMT)

Nachrichten zu BASF

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
13.08.2025BASF OutperformBernstein Research
11.08.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
07.08.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025BASF OutperformBernstein Research
01.08.2025BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
13.08.2025BASF OutperformBernstein Research
06.08.2025BASF OutperformBernstein Research
01.08.2025BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2025BASF BuyDeutsche Bank AG
30.07.2025BASF KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
11.08.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2025BASF HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
30.07.2025BASF NeutralUBS AG
30.07.2025BASF HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
07.08.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025BASF ReduceBaader Bank
25.06.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.06.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BASF nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen