MÄRKTE EUROPA/Abwärts - Siemens Energy nach Zahlen gesucht

14.11.25 10:24 Uhr
DOW JONES--An den europäischen Aktienmärkten geht es zum Wochenausklang nach unten, nachdem sich vorbörslich noch eine Stabilisierung abgezeichnet hatte. Doch der Schwäche an der Wall Street wie auch in Asien können sich die hiesigen Börsen nicht entziehen. Der DAX verliert 0,7 Prozent auf 23.869 Punkte und ist damit wieder unter die 24.000er-Marke gerutscht. "Diejenigen, die letzte Woche günstig eingekauft haben, haben ihre Gewinne offensichtlich schnell wieder realisiert" kommentiert QC-Portfoliomanager Thomas Altmann den Rücksetzer vom Vortag. Spannend werde jetzt, auf welchem Niveau wieder Käufer in den Markt kommen. Es sei gut möglich, dass sich diese Kaufschwelle sukzessive nach unten verschiebe.

Für den Euro-Stoxx-50 geht es ebenfalls um 0,7 Prozent auf 5.703 Punkte nach unten, der Technologie-Sektor stellt mit einem Abschlag von 2,1 Prozent mit den größten Verlierer. An der Wall Street hatten am Vortag deutlich gesunkene Zinssenkungserwartungen die Stimmung getrübt und insbesondere im Tech-Sektor die oft hohen Bewertungen schmelzen lassen. Weil der US-Notenbank als Folge des inzwischen beendeten Shutdowns diverse Konjunkturdaten fehlten, dürfte sie zunächst vorsichtig agieren und möglicherweise im Dezember die Zinsen nicht weiter senken, so die Überlegung. Ähnlich hatten sich zudem einige US-Notenbanker geäußert.

Siemens Energy erhöht Prognose

Siemens Energy (+11,2%) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr bei Umsatz und Ergebnis deutlich zugelegt und wird seinen Aktionären nach mehreren Nullrunden wieder eine Dividende zahlen. So heißt es von RBC, dass die Zahlen zum vierten Quartal im Rahmen der Erwartungen liegen, inklusive guter Aufträge und einer leicht positiven Umsatzprognose für 2026. Die wichtigste Nachricht für die Analysten ist die kräftige Anhebung der mittelfristigen Prognose für die Sparten Gas & Grid für 2028.

Die Allianz (+1,4%) wartet ebenfalls mit positiven Nachrichten auf. Der Versicherer hat im dritten Quartal von einem starken Schaden-Unfall-Geschäft profitiert. Der operative Gewinn stieg stärker als von Analysten erwartet auf ein Rekordniveau. Dazu ist Europas größter Versicherer für den operativen Gewinn im laufenden Jahr etwas zuversichtlicher.

Als belastend für Rheinmetall wertet ein Aktienhändler einen Bild-Bericht, wonach Verteidigungsminister Pistorius einen Deal hinterfragen soll, weil es erhebliche Probleme bei der Bestellung von sechs Fregatten geben soll. Dem Bericht zufolge liegt das Projekt mit aktuellen Kosten von nahezu 10 Milliarden Euro deutlich über dem geplanten Budget und hinkt zudem dem Zeitplan hinterher. Laut der Zeitung erwägt die Bundesregierung nun offenbar Maßnahmen. Bei einer Neuausschreibung böten Schiffe aus der Produktion von TKMS mit einem Preis von knapp einer Milliarde pro Stück eine Option. Während Rheinmetall 4,2 Prozent tiefer handeln, notieren TKMS unverändert.

Extrem gut werden die Bechtle-Zahlen zum dritten Quartal und der Ausblick auf das vierte aufgenommen, nachdem das Unternehmen in der Vergangenheit enttäuschte und Reputation bei seinen Fans an der Börse verloren hatte. Die Aktie schießt um 14,3 Prozent nach oben. Das Vorsteuerergebnis liegt nach Aussage eines Marktteilnehmers rund 20 Prozent über dem Konsens und auch der Ausblick für das Schlussquartal lese sich gut. Damit dürfte dem IT-Dienstleister die Trendwende gelungen sein.

Nagarro (+20,9%) hat den positiven Trend aus dem Vorquartal fortgesetzt und mit einem starken Umsatzwachstum, begleitet von einer Margenausweitung, ein überzeugendes drittes Quartal abgeliefert. Positiv hebt ein Marktteilnehmer den Nettogewinn hervor, dieser stieg um 68 Prozent überproportional. Der Ausblick wurde zudem bestätigt und beinhaltet für den Marktteilnehmer nun positives Überrraschungspotenzial.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.703,03 -0,7% -39,76 +18,2%

Stoxx-50 4.820,21 -0,6% -29,70 +13,3%

DAX 23.869,20 -0,7% -172,42 +22,5%

MDAX 29.413,95 -0,7% -196,62 +15,6%

TecDAX 3.511,32 -1,1% -37,26 +4,6%

SDAX 16.073,99 -0,8% -135,15 +17,9%

CAC 8.189,68 -0,5% -42,81 +11,7%

SMI 12.736,05 -0,0% -4,86 +10,3%

ATX 4.873,94 -0,6% -27,87 +34,6%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:09 % YTD

EUR/USD 1,1628 -0,1% 1,1636 1,1598 +11,9%

EUR/JPY 179,84 +0,0% 179,82 179,44 +10,1%

EUR/CHF 0,9205 -0,2% 0,9224 0,9242 -1,5%

EUR/GBP 0,8834 -0,0% 0,8837 0,8829 +6,7%

USD/JPY 154,66 +0,1% 154,53 154,72 -1,6%

GBP/USD 1,3163 -0,0% 1,3167 1,3135 +4,9%

USD/CNY 7,0727 +0,0% 7,0725 7,0811 -1,8%

USD/CNH 7,0994 +0,1% 7,0956 7,1126 -3,0%

AUS/USD 0,6526 -0,1% 0,6533 0,6543 +5,7%

Bitcoin/USD 97.216,20 -2,6% 99.774,00 101.890,80 +7,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,40 58,69 +1,2% 0,71 -18,3%

Brent/ICE 63,65 63,01 +1,0% 0,64 -15,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.176,60 4.171,74 +0,1% 4,86 +59,9%

Silber 52,78 52,28 +1,0% 0,51 +84,5%

Platin 1.357,88 1.360,94 -0,2% -3,06 +59,5%

Kupfer 5,06 5,10 -0,7% -0,04 +23,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 14, 2025 04:24 ET (09:24 GMT)

